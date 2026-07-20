Рианчо: «На чемпионате мира победил футбол, а именно — Испания!»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» победу сборной Испании над Аргентиной (1:0 доп. вр.) в финале чемпионата мира-2026.

«Футбол был справедливым! Была одна команда, которая хотела играть, и другая, которая пыталась этого избежать. Испания провела чемпионат мира отлично. Я считаю, что на чемпионате мира победил футбол, а именно — сборная Испании!» — сказал Рианчо «СЭ».

Испанцы стали чемпионами мира во второй раз в истории — при этом они выиграли все два финала, в которых участвовали, и оба завершились в дополнительное время. Первое чемпионство Испания завоевала в 2010 году, победив Нидерланды (1:0).