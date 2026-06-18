Каннаваро стал пятым обладателем «Золотого мяча», возглавлявшим сборную на ЧМ

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро стал пятым обладателем «Золотого мяча», который возглавлял национальную команду на чемпионате мира.

Помимо итальянца таким достижением ранее отметились Франц Бекенбауэр, Олег Блохин, Марко ван Бастен и Луис Суарес.

18 июня в матче группового турнира Узбекистан проиграл Колумбии со счетом 1:3. Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году.