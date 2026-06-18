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18 июня, 10:00

Каннаваро стал пятым обладателем «Золотого мяча», возглавлявшим сборную на ЧМ

Руслан Минаев

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро стал пятым обладателем «Золотого мяча», который возглавлял национальную команду на чемпионате мира.

Помимо итальянца таким достижением ранее отметились Франц Бекенбауэр, Олег Блохин, Марко ван Бастен и Луис Суарес.

Узбекистан проиграл Колумбии в&nbsp;матче 1-го тура ЧМ-2026 18&nbsp;июня.Узбекистан забил исторический гол, но больше поводов для радости не было. Колумбия оказалась ощутимо сильнее

18 июня в матче группового турнира Узбекистан проиграл Колумбии со счетом 1:3. Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году.

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Марко ван Бастен
Олег Блохин
Фабио Каннаваро
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