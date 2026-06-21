Сборные Туниса и Японии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в субботу, 20 июня. Игра состоится на стадионе «BBVA» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 07.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. Группа F.

21 июня, 07:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))

Следить за ключевыми событиями встречи Тунис — Япония можно в матч-центре на нашем сайте.

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