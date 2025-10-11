Эстония — Италия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Эстония и Италия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 11 октября

Сборные Эстонии и Италии сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в субботу, 11 октября. Матч на «А. Ле Кок АРене» в Таллине (Эстония) начинается в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

11 октября 2025, 21:45. А Ле Кок Арена (Таллин)

Игру Эстония — Италия в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.

Ключевые события игры Эстония — Италия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Эстония и Италия играют в группе H европейского отбора ЧМ-2026 вместе с Норвегией, Израилем и Молдавией.