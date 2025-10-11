Эстония — Италия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Эстония и Италия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 11 октября
Сборные Эстонии и Италии сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в субботу, 11 октября. Матч на «А. Ле Кок АРене» в Таллине (Эстония) начинается в 21.45 по московскому времени.
Игру Эстония — Италия в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.
Ключевые события игры Эстония — Италия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Эстония и Италия играют в группе H европейского отбора ЧМ-2026 вместе с Норвегией, Израилем и Молдавией.
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