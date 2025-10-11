Португалия — Ирландия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Португалия и Ирландия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 11 октября

Сборные Португалии и Ирландии играют в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в субботу, 11 октября. Матч в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Жозе Алваладе» начинается в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

11 октября 2025, 21:45. Жозе Алваладе (Лиссабон)

Матч в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.

Ключевые события игры Португалия — Ирландия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Португалия и Ирландия играют в группе F европейского отбора ЧМ-2026 с Арменией и Венгрией.