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Сегодня, 18:25

УЕФА объявил бойкот турнирам ФИФА из-за планов Инфантино продать долю чемпионата мира

Руслан Минаев
Глава УЕФА Александер Чеферин (слева) и глава ФИФА Джанни Инфантино.
Фото Getty Images

Все 55 стран-ассоциаций УЕФА приняли решение бойкотировать турниры ФИФА после намерения ее президента Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам, говорится в заявлении Европейского футбольного союза.

«УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении. Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. Оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается», — в том числе говорится в заявлении УЕФА.

С полным текстом заявления УЕФА можно ознакомиться по ссылке.

Джанни Инфантино.Инфантино — главный враг футбола

28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру FIFA Forward Enterprise, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. При этом ФИФА сохранит единоличный контроль над FFE и исключительные полномочия в вопросах управления футболом, соревнований и календаря. Предполагается продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола. По информации Sky Sports, в обмен на поддержку плана Инфантино пообещал федерациям субсидии в размере 35 миллионов евро каждой, крайний срок для согласия — 19 сентября.

При этом британское издание The Times сообщило, что переговоры о создании коммерческой структуры ФИФА велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Инфантино может стать «комиссионером» новой компании и заработать на схеме десятки миллионов фунтов.

Ранее в УЕФА рекомендовали Инфантино не переходить черту. Позже глава ФИФА заявил, что данное предложение не является обязательством, но назвал его золотой возможностью ускорить развитие футбола во всем мире.

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