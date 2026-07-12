Холанн и Беллингем обнялись после матча Норвегия — Англия на ЧМ-2026

Бывшие одноклубники по дортмундской «Боруссии» нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн и полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем обнялись и обменялись теплыми словами после четвертьфинального матча чемпионата мира (2:1 доп. время в пользу Англии).

У футболистов также был забавный момент во время игры, когда они в шутку потянули и толкнули друг друга во время штрафного. Это рассмешило обоих.

На ЧМ-2026 Холанн в пяти матчах забил семь голов, Беллингем — шесть голов в шести играх.