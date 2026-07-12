Тухель остался недоволен игрой сборной Англии после победы над Норвегией в четвертьфинале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над сборной Норвегии (2:1 доп. время) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

«Сегодня мы очень и очень усложнили себе жизнь. Результат фантастический — мы в четверке лучших, — но я недоволен игрой. Сегодня нам повезло. Нам нужно играть лучше. Мы станем лучше, мы должны стать лучше», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

В полуфинале ЧМ-2026 Англия сыграет с победителем пары Аргентина — Швейцария.