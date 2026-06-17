Семшов — об Англии на ЧМ-2026: «У них прямолинейный футбол, не попадут даже в тройку»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился с «СЭ» ожиданиями от выступления сборной Англии на чемпионате мира-2026.

«У них чопорный футбол, который многим не нравится. Но Тухель многое изменил. Первые матчи дадут представление об их игре на этом турнире. Англичанам все время чуть-чуть не хватает в матчах против таких команд как Аргентина, Франция. И футбол у них достаточно прямолинейный. Даже нет уверенности, что они будут в тройке», — сказал Семшов «СЭ».

Англия сыграет в первом туре ЧМ-2026 против Хорватии 17 июня. Игра пройдет на стадионе в Далласе, Арлингтон. Начало — в 23.00 по московскому времени.