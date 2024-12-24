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Гуренко: «Кто потеряет очки с белорусами, тот и не поедет на чемпионат мира»

Даниил Аршавский
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Бывший капитан сборной Белоруссии Сергей Гуренко поделился мыслями о жеребьевке квалификации чемпионата мира-2026.

«Нашей сборной нужно учиться не только количеством обороняться, но и играть в атаку. А пока в квалификации на чемпионат мира, к сожалению, будет так: кто в этой группе потеряет очки с белорусами, тот и не поедет на турнир», — цитирует Гуренко Legalbet.by.

Белоруссия при жеребьёвке отборочной группы на ЧМ-2026 попала в группу С с Грецией и Шотландией. Четвертый участник квартета определится после матча сборных Португалии и Дании.

Источник: Legalbet.by.
Сергей Гуренко
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Белоруссии по футболу
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