Гуренко: «Кто потеряет очки с белорусами, тот и не поедет на чемпионат мира»

Бывший капитан сборной Белоруссии Сергей Гуренко поделился мыслями о жеребьевке квалификации чемпионата мира-2026.

«Нашей сборной нужно учиться не только количеством обороняться, но и играть в атаку. А пока в квалификации на чемпионат мира, к сожалению, будет так: кто в этой группе потеряет очки с белорусами, тот и не поедет на турнир», — цитирует Гуренко Legalbet.by.

Белоруссия при жеребьёвке отборочной группы на ЧМ-2026 попала в группу С с Грецией и Шотландией. Четвертый участник квартета определится после матча сборных Португалии и Дании.