ФИФА обвинила подрядчика в демонстрации карты Украины без Крыма

В Международной федерации футбола (ФИФА) отреагировали на жалобу Украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за демонстрации карты мира, на которой Крым не является частью Украины.

Инцидент произошел во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. Позднее спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что украинская сторона ждет публичных извинений от ФИФА за отсутствие Крыма на карте Украины.

«Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной — внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации, в частности приняли меры по удалению изображения из обращения», — приводит РИА Новости текст ответного письма руководителя направления взаимодействия с ассоциациями — членами ФИФА Эльхана Мамедова, которое опубликовано на сайте УАФ.

В письме ФИФА также говорится, что организация проводит внутреннюю проверку, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.