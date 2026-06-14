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14 июня, 19:40

Витинья — о шансах Португалии на победу на чемпионате мира: «Мы претенденты, но не фавориты»

Алина Савинова

Полузащитник сборной Португалии Витинья поделился мнением о шансах своей национальной команды выиграть чемпионат мира-2026.

Первый матч на турнире португальцы проведут 17 июня против ДР Конго. 23 июня Португалия встретится с Узбекистаном, а 28 июня — с Колумбией.

«Мы знаем, что у нас очень сильная сборная, с большим количеством талантов и игроков, выступающих за лучшие клубы мира. Я бы даже сказал, что у нас никогда не было такой сборной. Но на бумаге это ничего не значит. Мы претенденты, у нас очень сильная команда, но не фавориты, я бы не стал использовать такие слова. У нас большой потенциал, и мы должны воплотить его в жизнь», — приводит A Bola слова Витиньи.

Футболист считает, что скромность в частности является залогом успеха.

«Талант у нас есть. Нам нужно много самоотдачи и преданности делу. Это идеальные составляющие для того, чтобы добиться хорошего результата», — добавил он.

Чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в нем принимают участие 48 сборных.

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