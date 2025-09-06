Дешам: «Сборной Франции следует учиться чередовать игру в высоком и низком блоке»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Украиной (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Сбалансированность в нашей игре присутствовала, но во втором тайме проявилась усталость. Прессинг отнимает много сил — нам следует учиться чередовать игру в высоком и низком блоке», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Во 2-м туре отбора Франция дома сыграет против Исландии. Матч состоится во вторник, 9 сентября.