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6 сентября 2025, 02:35

Генсек АФФА Фараджуллаев: «Если Сантуш сам не уйдет, примем меры»

Евгений Козинов
Корреспондент

Генсек Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Джахангир Фараджуллаев прокомментировал поражение национальной команды от Исландии (0:5) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Нечего говорить, но вместе с тем хочется многое сказать. Эти парни не заслуживают такого руководства и результата. С уважением относимся к сопернику, но, если мы играем так с таким соперником, и сидим в обороне с первых минут, то это наши проблемы. Система была выбрана неверной. Тренер не справился с домашней работой. Отношение со стороны тренера к азербайджанскому футбол и народу неверное. Послушаем после игры Сантуша на пресс-конференции. Я жду чтобы этот человек взял ответственность. Такой трусливый футбол нам не нужен. Если тренер сам не уйдет, примем меры. Ждем от него правильного решения», — приводит Azerisport слова Фараджуллаева.

После поражения главный тренер азербайджанцев Фернанду Сантуш заявил, что не собирается подавать в отставку, так как никогда этого не делал в карьере.

Под руководством 70-летнего португальца сборная Азербайджана потерпела 9 поражений и дважды сыграла вничью в 11 матчах.

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Источник: Azerisport
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