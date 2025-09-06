Фернанду Сантуш не намерен подавать в отставку после разгрома от Исландии

Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от Исландии (0:5) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Подавал ли когда-нибудь в отставку? Нет. Думаю ли сейчас об отставке? Нет. У меня есть действующий контракт. Стараюсь делать максимум здесь. С уважением отношусь к своему контракту. В футболе легко обвинять тренера. Все должны быть наказаны. Виноваты и тренер, и футболисты. Надеюсь, я и футболисты в следующих играх выступим лучше. Почему я должен подавать в отставку? Покажите тренера, который сам уходит. Если они видят, что я делаю что-то неправильно, то должны поговорить со мной и решить этот вопрос», — приводит Azerisport слова Сантуша.

70-летний португалец с лета 2024 года тренирует сборную Азербайджана. Под его руководством команда потерпела 9 поражений и дважды сыграла вничью в 11 матчах.