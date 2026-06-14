Свищев — о невыдаче визы Партей на ЧМ-2026: «ФИФА надо внимательно выбирать место проведения соревнований»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о невыдаче Канады визы полузащитнику сборной Ганы Томасу Партей.

Футболист пропустит первый матч ганцев на чемпионата мира-2026 против Панамы, который пройдет 17 июня на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада).

«Непонятно, зачем таким странам давать такого рода мероприятия, если они не могут обеспечить визовую поддержку? Чемпионат мира — это в первую очередь большой праздник футбола. Случай с Партей негативно влияет на форму и настроение самих спортсменов. ФИФА и всем другим федерациям надо внимательно выбирать место проведения соревнований. Страна, которая берет на себя обязательство проведения также должна обеспечить безопасность туристов, визовую поддержку и так далее», — сказал Свищев «СЭ».

В июле 2025 года Партей был обвинен лондонской полицией в изнасиловании и сексуальном насилии. В сентябре стало известно, что он не признал себя виновным. В феврале 2026-го ему были предъявлены новые обвинения в изнасиловании, по которым он также отказался признать вину.

Гана в групповом турнире ЧМ-2026 сыграет с Панамой, Хорватией и Англией. Матчи с Англией и Хорватией «Черные звезды» проведут в США — в Фоксборо и Филадельфии.