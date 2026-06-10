ЧМ по футболу 2026: города и стадионы турнира

Опубликован список город, где пройдет ЧМ-2026 по футболу

Матчи финальной части чемпионата мира по футболу 2026 впервые в истории турнира пройдут в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Турнир примут 16 городов (11 — в США, 3 — в Мексике, 2 — в Канаде).

Список город ЧМ-2026 по футболу

США: Нью-Йорк, Даллас, Лос-Анджелес, Атланта, Сан-Франциско, Сиэтл, Филадельфия, Хьюстон, Майами, Бостон, Канзас-Сити.

Мексика: Мехико, Монтеррей, Гвадалахара.

Канада: Торонто, Ванкувер.

Стадионы ЧМ-2026 по футболу

«МетЛайф Стэдиум» ( Нью-Йорк, США)

«Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» ( Даллас, США )

) «Соу-Фай Стэдиум» ( Лос-Анджелес, США )

) «Мерседес-Бенц Стэдиум» ( Атланта, США)

«Ливайс Стэдиум» ( Сан-Франциско, США )

) «Люмен Филд» ( Сиэтл, США )

) «Линкольн Файненшел Филд» ( Филадельфия, США )

) «Эн-ар-джи Стэдиум» ( Хьюстон, США )

) «Хард Рок Стэдиум» ( Майами, США )

) «Джиллетт Стэдиум» ( Бостон, США )

) «Эрроухед Стэдиум» ( Канзас-Сити, США )

) «Ацтека» ( Мехико, Мексика )

) «Би-Би-Ви-Эй Стэдиум» ( Монтеррей, Мексика )

) «Акрон» ( Гвадалахара, Мексика )

) «Би-Эм-О Филд» ( Торонто, Канада )

) «Би-Си Плэйс» ( Ванкувер, Канада )

Чемпиона мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.