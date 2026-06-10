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Сегодня, 12:00

ЧМ по футболу 2026: города и стадионы турнира

Опубликован список город, где пройдет ЧМ-2026 по футболу
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Матчи финальной части чемпионата мира по футболу 2026 впервые в истории турнира пройдут в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Турнир примут 16 городов (11 — в США, 3 — в Мексике, 2 — в Канаде).

Список город ЧМ-2026 по футболу

  • США: Нью-Йорк, Даллас, Лос-Анджелес, Атланта, Сан-Франциско, Сиэтл, Филадельфия, Хьюстон, Майами, Бостон, Канзас-Сити.
  • Мексика: Мехико, Монтеррей, Гвадалахара.
  • Канада: Торонто, Ванкувер.

Стадионы ЧМ-2026 по футболу

  • «МетЛайф Стэдиум» (Нью-Йорк, США)
  • «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» (Даллас, США)
  • «Соу-Фай Стэдиум» (Лос-Анджелес, США)
  • «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)
  • «Ливайс Стэдиум» (Сан-Франциско, США)
  • «Люмен Филд» (Сиэтл, США)
  • «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США)
  • «Эн-ар-джи Стэдиум» (Хьюстон, США)
  • «Хард Рок Стэдиум» (Майами, США)
  • «Джиллетт Стэдиум» (Бостон, США)
  • «Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити, США)
  • «Ацтека» (Мехико, Мексика)
  • «Би-Би-Ви-Эй Стэдиум» (Монтеррей, Мексика)
  • «Акрон» (Гвадалахара, Мексика)
  • «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада)
  • «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада)

Чемпиона мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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