Каннаваро выразил недовольство досмотром сборной Узбекистана в США
Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро возмутился процедурой досмотра национальной команды при прибытии в США.
В понедельник, 8 июня, Узбекистан уступил Нидерландам (1:2) в товарищеском матче в Нью-Йорке. Сообщалось, что узбекских игроков и тренерский штаб заставили пройти жесткий досмотр в аэропорту с металлодетекторами и служебными собаками.
«Они сказали мне, что это правила, но в итоге осмотр предназначался только для нас», — приводит Fox Sports слова Каннаваро.
Аналогичной процедуре в США подверглись футболисты и тренеры сборных Сенегала и Ирака.
США примут чемпионат мира по футболу-2026, который стартует 11 июня. Турнир также пройдет на территории Канады и Мексики. Узбекистан сыграет в одной группе с Колумбией, Португалией и ДР Конго.