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Сегодня, 12:11

Каннаваро выразил недовольство досмотром сборной Узбекистана в США

Алина Савинова

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро возмутился процедурой досмотра национальной команды при прибытии в США.

В понедельник, 8 июня, Узбекистан уступил Нидерландам (1:2) в товарищеском матче в Нью-Йорке. Сообщалось, что узбекских игроков и тренерский штаб заставили пройти жесткий досмотр в аэропорту с металлодетекторами и служебными собаками.

«Они сказали мне, что это правила, но в итоге осмотр предназначался только для нас», — приводит Fox Sports слова Каннаваро.

Аналогичной процедуре в США подверглись футболисты и тренеры сборных Сенегала и Ирака.

США примут чемпионат мира по футболу-2026, который стартует 11 июня. Турнир также пройдет на территории Канады и Мексики. Узбекистан сыграет в одной группе с Колумбией, Португалией и ДР Конго.

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