Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в трех странах

Чемпионат мира по футболу 2026 года будет проходить в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Слоган турнира — «WE ARE 2026» (в переводе с английского языка — «МЫ 2026»; в испаноязычном варианте — «SOMOS 2026»). Лозунг был представлен в 2023 году.

«Это момент, когда три страны и целый континент коллективно говорят: «Мы объединились, чтобы приветствовать мир и провести самый большой, лучший и самый инклюзивный чемпионат мира по футболу за всю историю. Турнир позволит каждой принимающей стране и каждой команде-участнице вписать свою страницу в книгу истории чемпионатов мира по футболу», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино на презентации слогана и логотипа ЧМ-2026.

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