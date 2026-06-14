Семшов об Адвокате: «У него есть тренерский стержень»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал «СЭ» разгромное поражение Кюрасао в матче против Германии (1:7) на чемпионате мира-2026.

«Никто не ожидал чуда в этом матче. Все-таки уровни команд несопоставимы. Сборная Кюрасао выполнила свой минимум на этом турнире — забила хороший гол. Но было понятно, что Германия победит в три-четыре мяча. Может быть, семь и многовато. Я переживал за Адвоката. Получать семь тяжеловато по-спортивному, но для Кюрасао это опыт, это первая игра команды на чемпионате мира. Думаю, что болельщики довольны тем, что их сборная просто участвует в турнире и смогла забить — не кому-то, а сборной Германии», — сказал Семшов «СЭ».

Также бывший футболист сборной России поделился мнением о мотивации 78-летнего главного тренера Кюрасао Дика Адвоката, который стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира.

«Думаю, Адвокатом движет желание работать и помочь этим футболистам поверить в себя — они большим футболом не избалованы. У него есть тренерский стержень, стержень человека, который хочет быть на больших турнирах и помогать командам вне зависимости от возраста», — добавил Семшов.

Во втором туре групповой стадии ЧМ-2026 Германия сыграет против Кот-д'Ивуара 20 июня, а Кюрасао встретится с Эквадором 21 июня.