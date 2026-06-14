Нагельсманн — о разгромной победе Германии над Кюрасао: «Мне почти полностью понравилась наша игра»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн оценил игру своей команды в матче 1-го тура группы Е чемпионата мира-2026 против сборной Кюрасао.

Игра прошла 14 июня на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась со счетом 7:1 в пользу немцев, которые установили рекорд по количеству голов в финальных стадиях турнира (239). У сборной Германии дубль оформил Кай Хаверц — он был признан лучшим игроком матча.

«Нам потребовалось несколько минут, чтобы вернуться в игру, когда соперник сравнял счет. Сборная Кюрасао тоже умеет играть в футбол, как мы увидели. Мне любопытно, как эта команда дальше проявит себя в группе. Очень доволен, что мы забили семь голов, а еще мне почти полностью понравилась игра в нашем исполнении. Всегда важно начать турнир с победы. Мы очень рады, что нам это удалось», — цитирует Нагельсманна пресс-служба ФИФА.

20 июня Германия сыграет на чемпионате мира против Кот-д'Ивуара, а 25 июня встретится с Эквадором. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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