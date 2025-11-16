ЧМ-2026, расписание и результаты 16 ноября: Португалия — Армения, Италия — Норвегия и другие матчи
Матчи отборочного турнира чемпионата мира в Европе.
В воскресенье, 16 ноября состоятся 8 матчей отбора на ЧМ-2026: Венгрия — Ирландия, Португалия — Армения, Азербайджан — Франция, Албания — Англия, Сербия — Латвия, Украина — Исландия, Израиль — Молдавия, Италия — Норвегия.
16 ноября, воскресенье
Чемпионат мира по футболу-2026: расписание матчей, турнирная таблица, статистика и онлайн-трансляции
