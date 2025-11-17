Норвегия разгромила Италию и сыграет на ЧМ-2026, Израиль победил Молдову

Сборная Италии проиграла Норвегии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:4.

У хозяев единственный гол забил нападающий Франческо Эспозито, у гостей отличились форварды Эрлинг Холанн (дубль), Антонио Нуса и Йорген Странд Ларсен.

Италия заняла второе место в таблице группы I (18 очков после 8 матчей) и сыграет в стыковых матчах. Норвегия расположилась на первом месте (24 очка после 8 игр).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)

В параллельном матче в группе I Израиль разгромил Молдавию — 4:1. Игра прошла в Кишиневе.

За Израиль забили нападающий Дор Тургеман, защитник Рой Ревиво (дубль) и полузащитник Элиэль Перец, за Молдавию — форвард Йон Николаэску. С 18-й минуты Молдавия играла в меньшинстве после удаления полузащитника Серджиу Перциуны.

Израиль занял третье место в группе I (12 очков после 8 матчей), Молдавия — последнее (1 очко).