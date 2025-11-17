Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:56

ДР Конго победила Нигерию и сыграет в межконтинентальных стыках ЧМ-2026

Павел Лопатко
Эпизод матча Нигерия — ДР Конго.
Фото Reuters

Сборная ДР Конго обыграла Нигерию в финальном матче отборочного турнира ЧМ-2026 от Африканской конфедерации футбола — 1:1 (4:3 пенальти).

В основное время оба гола были забиты в первом тайме — на 3-й минуте отличился полузащитник нигерийцев Франк Оньека, а на 32-й минуте — нападающий конголезцев Элия Мешак.

В полуфинале отборочного турнира Нигерия выиграла у Габона (4:1), а ДР Конго обыграла Камерун (1:0).

Сборная ДР Конго выступит в межконтинентальных стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2026. В ее составе играет нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. В матче с Камеруном он вышел в стартовом составе и провел на поле все игровое время.

ЧМ. Отборочный турнир. Африка. .
16 ноября, 22:00. ()
Нигерия
1:1
ДР Конго
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Нигерии по футболу
Тео Бонгонда
Читайте также
Орбан назвал «смехотворными» заявления о нападении России на Евросоюз
В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Лавров назвал Нюрнбергский процесс фундаментом современного международного права
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ПЕТИПА

    Ещё не вышли!!!! Как можно писать то, чего ещё не произошло - им ещё стыковой матч играть

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Слава Заиру!

    17.11.2025

  • 555 555

    Молодцы конголезцы.

    17.11.2025

  • Diman_madridista

    Да они пока еще в межконтинентальный турнир попали, а не на ЧМ. Хотя там, да, они будут одними из главных фаворитов. Очень хочется увидеть Конго на чемпионате мира

    17.11.2025

  • Mv Mv

    им еще 2 матча в, стыковом Межконтинентальном играть. СЭ не в курсе)

    17.11.2025

  • TORO

    Конголезцы сотворили самую большую сенсацию на данный момент! Сначала Камерун, а потом и Нигерия мимо ЧМ! Фигасе их замотивировали с 1 млн долларов на человека в случае выхода на Кубок Мира!)) Браво! Всем бояццо - спустя 52 года Заир снова среди лучших!))

    17.11.2025

  • TORO

    Конголезцы сотворили самую большую сенсацию на данный момент! Сначала Камерун, а потом и Нигерия мимо ЧМ! Фигасе их замотивировали с 1 млн долларов на человека в случае выхода на Кубок Мира!)) Браво! Всем бояццо - спустя 52 года Заир снова среди лучших!))

    17.11.2025

    • ЧМ-2026, результаты 16 ноября: Англия обыграла Албанию, Италия уступила Норвегии и другие матчи

    ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости