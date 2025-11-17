ДР Конго победила Нигерию и сыграет в межконтинентальных стыках ЧМ-2026

Сборная ДР Конго обыграла Нигерию в финальном матче отборочного турнира ЧМ-2026 от Африканской конфедерации футбола — 1:1 (4:3 пенальти).

В основное время оба гола были забиты в первом тайме — на 3-й минуте отличился полузащитник нигерийцев Франк Оньека, а на 32-й минуте — нападающий конголезцев Элия Мешак.

В полуфинале отборочного турнира Нигерия выиграла у Габона (4:1), а ДР Конго обыграла Камерун (1:0).

Сборная ДР Конго выступит в межконтинентальных стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2026. В ее составе играет нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. В матче с Камеруном он вышел в стартовом составе и провел на поле все игровое время.