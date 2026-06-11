ЧМ-2026 по футболу: состав групп
Опубликованы составы групп ЧМ по футболу-2026
Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 сборных, которые разделят на 12 групп по четыре команды в каждой.«СЭ» публикует состав групп.
Группы ЧМ по футболу 2026
- Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия;
- Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария;
- Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;
- Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция;
- Группа E: Германия, Кот-д'Ивуар, Кюрасао, Эквадор;
- Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция;
- Группа G: Бельгия, Иран, Новая Зеландия, Египет;
- Группа H: Испания, Саудовская Аравия, Уругвай, Кабо-Верде;
- Группа I: Франция, Норвегия, Сенегал, Ирак;
- Группа J: Аргентина, Австрия, Иордания, Алжир;
- Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго;
- Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.
Три страны-хозяйки получили удобный посев: Мексика возглавила группу A, Канада — группу B, США — группу D.
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