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Сегодня, 08:00

ЧМ-2026 по футболу: состав групп

Опубликованы составы групп ЧМ по футболу-2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей чемпионата мира по футболу.
Фото Getty Images

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 сборных, которые разделят на 12 групп по четыре команды в каждой.«СЭ» публикует состав групп.

Группы ЧМ по футболу 2026

  • Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия;
  • Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария;
  • Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;
  • Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция;
  • Группа E: Германия, Кот-д'Ивуар, Кюрасао, Эквадор;
  • Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция;
  • Группа G: Бельгия, Иран, Новая Зеландия, Египет;
  • Группа H: Испания, Саудовская Аравия, Уругвай, Кабо-Верде;
  • Группа I: Франция, Норвегия, Сенегал, Ирак;
  • Группа J: Аргентина, Австрия, Иордания, Алжир;
  • Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго;
  • Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

Три страны-хозяйки получили удобный посев: Мексика возглавила группу A, Канада — группу B, США — группу D.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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