ЧМ-2026 по футболу: состав групп

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 сборных, которые разделят на 12 групп по четыре команды в каждой.«СЭ» публикует состав групп.

Группы ЧМ по футболу 2026

Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия;

Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария;

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция;

Группа E: Германия, Кот-д'Ивуар, Кюрасао, Эквадор;

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция;

Группа G: Бельгия, Иран, Новая Зеландия, Египет;

Группа H: Испания, Саудовская Аравия, Уругвай, Кабо-Верде;

Группа I: Франция, Норвегия, Сенегал, Ирак;

Группа J: Аргентина, Австрия, Иордания, Алжир;

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго;

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

Три страны-хозяйки получили удобный посев: Мексика возглавила группу A, Канада — группу B, США — группу D.