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Сон Хын Мин перед стартом чемпионата мира-2026: «Я снова чувствую себя ребенком»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин рассказал о своем настрое перед финальным турниром чемпионата мира-2026.

«Ребята очень взволнованы этим матчем, и мне приходится их успокаивать. Надеюсь, наша тяжелая работа принесет плоды, и я думаю, что мы абсолютно этого заслуживаем. Настрой потрясающий, я вижу это по глазам своих товарищей по команде. Каждый матч чемпионата мира настолько важен, что мы готовы поставить на кон свои жизни. Завтра мы отдадим все, что у нас есть, и даже больше.

Мое настроение одинаково, будь то мой первый или последний чемпионат мира. Я снова чувствую себя ребенком. Я ни разу не говорил, что это мой последний чемпионат мира. Самое главное — делать свою работу. Люди могут говорить все, что хотят, а я буду выбирать свой путь разумно.

Я всегда думаю о том, как лучше помочь команде. Моя цель — делать результативные действия, которые помогут команде. Ключ в том, чтобы играть так, как я всегда играл, и делать это с помощью команды. У каждой сборной есть свои сильные и слабые стороны. Я тщательно их проанализирую и буду делать на поле то, что могу», — сказал 33-летний футболист на пресс-конференции.

Южная Корея на групповой стадии финального турнира ЧМ-2026 сыграет с Мексикой, ЮАР и Чехией.

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