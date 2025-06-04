Чили примет Аргентину в 15-м туре отборочного турнира чемпионата мира в ночь на пятницу, 6 июня. Игра пройдет на национальном стадионе «Хулио Мартинеса Праданоса» в Сантьяго (Чили) и начнется в 04.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала, при условии подписки на стриминговый сервис).

Ключевые события и результат игры Чили и Аргентины доступны в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

06 июня 2025, 04:00. Насиональ Хулио Мартинес Праданос (Сантьяго)

В отборочном турнире ЧМ-2026 в Южной Америке участвую 10 команд. После 14 туров Чили с 10 очками занимает 10-е место, у Аргентины — 31 очко и первое место.