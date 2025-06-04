Почеттино: «В сборной США Пулишич должен быть нашим Месси»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино сравнил нападающего американской команды Кристиана Пулишича с Лионелем Месси из сборной Аргентины.

«Людям нужно отдавать приоритет национальной сборной. Даже Месси, даже Неймар, даже Мбаппе... эти парни отчаянно хотят попасть в национальную сборную. Для них не важно — товарищеская ли это игра или чемпионат мира, это не имеет значения, потому что это возможность защитить свой флаг и свою странуу

Кристиан Пулишич показал отличные качества в прошлом году. Он играет в Европе. Это очень талантливый игрок, который может помочь нам победить. Вы говорите, что люди сравнивают Месси с Пулишичем. Думаю, что в этой стране Пулишич должен быть нашим Месси, потому что он культовый игрок, дети на улице, если вы попросите назвать их популярного футболиста в этой стране, скажут, что это Пулишич», — цитирует The Athletic Почеттино.