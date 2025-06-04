Сборные Парагвая и Уругвая встретятся в 15-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке в пятницу, 6 июня. Игра пройдет на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне (Парагвай), стартовый свисток — в 03.00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка — в 01.50 мск 6 июня.

Отслеживать ключевые события игры Парагвай — Уругвай можно в матч-центре сайта «СЭ».

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06 июня 2025, 02:00. Дефенсорес дель Чако (Асунсьон)

После 14 туров отборочного турнира ЧМ-2026 Венесуэла набрала 15 очков и занимает седьмое место, Уругвай с 21 очкам расположилась на третьей строчке общей таблицы.