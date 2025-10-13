Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 18:45

Северная Македония — Казахстан: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Северная Македония примет Казахстан в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Северной Македонии и Казахстана встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в понедельник, 13 октября. Игра состоится на арене «Тоше Проески» в Скопье и начнется в 21.45 по московскому времени.

Основные события игры Северная Македония — Казахстан можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
13 октября, 21:45. National Arena Todor Proeski (Скопье)
Северная Македония
Казахстан

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне). В Казахстане игру будет показывать канал Qazaqstan.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 сборных.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Македонии по футболу
Читайте также
Путин указал на большой госдолг Ульяновской области
Россиянка в паре с украинкой выиграла турнир ITF в США
Кто и за что получил Нобелевскую премию в этом году. Разбор
Бывший тренер Головина отказал. Как «Спартак» ищет нового рулевого
Вратарь Хайкин собирается играть за сборную Норвегии
Захарова назвала нацизмом действия Латвии по отношению к гражданам РФ
Популярное видео
Евгений Кузнецов вернулся на лед
Евгений Кузнецов вернулся на лед
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Майкл Маклауд вернулся в «Авангард»
Майкл Маклауд вернулся в «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шумаков возвращается, пропустив сезон
Шумаков возвращается, пропустив сезон
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Сопин в гостях у Шевченко и Зислиса
Сопин в гостях у Шевченко и Зислиса
Андрей Разин чуть не подрался с Алексеем Исаковым из «Торпедо»
Андрей Разин чуть не подрался с Алексеем Исаковым из «Торпедо»
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • (100% Информация

    :Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru

    13.10.2025

    • Чемпионат мира-2026: трансляция матчей отбора в Европе 13 октября

    Уэльс — Бельгия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости