Сборные Северной Македонии и Казахстана встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в понедельник, 13 октября. Игра состоится на арене «Тоше Проески» в Скопье и начнется в 21.45 по московскому времени.

Основные события игры Северная Македония — Казахстан можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

13 октября, 21:45. National Arena Todor Proeski (Скопье)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне). В Казахстане игру будет показывать канал Qazaqstan.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 сборных.