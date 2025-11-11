Чемпионат мира 2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе 18 ноября

Опубликовано расписание отборочного турнира в Европе чемпионата мира 2026 на 18 ноября

Во вторник, 18 ноября, в рамках отборочного турнира в Европе на чемпионат мира-2026 состоятся 10 матчей. «СЭ» публикует расписание игрового дня.

Расписание отбора в Европе на чемпионат мира-2026 (18 ноября)

22.45. Косово — Швейцария

22.45. Бельгия — Лихтенштейн

22.45. Испания — Турция

22.45. Белоруссия — Греция

22.45. Румыния — Сан-Марино

22.45. Болгария — Грузия

22.45. Швеция — Словения

22.45. Уэльс — Северная Македония

22.45. Австрия — Босния и Герцеговина

22.45. Шотландия — Дания

Время начала — московское.

За результатами игр можно следить в разделе ЧМ по футболу 2026 на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В России в прямом эфире трансляции матчей доступны на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.