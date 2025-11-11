Чемпионат мира 2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе 17 ноября
Опубликовано расписание отборочного турнира в Европе чемпионата мира 2026 на 17 ноября
В понедельник, 17 ноября, в рамках отборочного турнира в Европе на чемпионат мира-2026 состоятся шесть матчей. «СЭ» публикует расписание игрового дня.
Расписание отбора в Европе на чемпионат мира-2026 (17 ноября)
22.45. Чехия — Гибралтар
22.45. Германия — Словакия
22.45. Нидерланды — Литва
22.45. Северная Ирландия — Люксембург
22.45. Черногория — Хорватия
22.45. Мальта — Польша
Время начала — московское.
За результатами игр можно следить в разделе ЧМ по футболу 2026 на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В России в прямом эфире трансляции матчей доступны на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Новости