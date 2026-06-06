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6 июня, 13:14

Часть делегации сборной Ирана, включая тренеров, не получила американские визы перед ЧМ-2026

Руслан Минаев

Часть делегации сборной Ирана, включая представителей тренерского штаба, не получила американские визы перед чемпионатом мира по футболу, сообщает AFP со ссылкой на посольство Ирана в Турции.

3 июня посол Ирана в Турции заявил, что игроки сборной получили визы.

6 июня посол США в Турции сообщил, что визы получили игроки и вспомогательный персонал. Однако иранское посольство заявило: «Почему вы не говорите, что в выдаче виз было отказано значительной части руководства и тренерского штаба, техническим консультантам и другим людям, которые являются неотъемлемой частью национальной сборной». Отказы названы «высшим уровнем преднамеренного дискриминационного обращения».

Сборная Ирана на&nbsp;ЧМ в&nbsp;Катаре.Мексика выдала визы сборной Ирана перед ЧМ-2026. Дадут ли команде добро на въезд в США?

Все три матча группового этапа сборная Ирана должна провести в США. 24 мая ФИФА одобрила перенос базы сборной из США в Мексику. ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд. Иран сыграет в группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.

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