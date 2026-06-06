Расписание сборной Южной Кореи в групповом этапе чемпионата мира по футболу
Сборная Южной Кореи сыграет на чемпионате мира по футболу в группе А. Соперники — ЮАР, Чехия и Мексика.
Расписание матчей сборной Южной Кореи на групповом этапе ЧМ-2026
12 июня, 5.00. Южная Корея — Чехия
19 июня, 4.00. Мексика — Южная Корея
25 июня, 4.00. Южная Африка — Южная Корея
Время начала — московское
Онлайн-трансляции матчей сборных, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В чемпионате примут участие 48 сборных, разделенные на 12 групп по 4 команды в каждой.
Групповой этап пройдет с 11 по 28 июня, плей-офф начнется 28 июня, а финальный матч состоится 19 июля.
Действующими чемпионами мира являются аргентинцы. В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти).