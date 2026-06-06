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6 июня, 12:00

Расписание сборной Южной Кореи в групповом этапе чемпионата мира по футболу

Южная Корея встретится с Чехией, Мексикой и ЮАР на ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборная Южной Кореи сыграет на чемпионате мира по футболу в группе А. Соперники — ЮАР, Чехия и Мексика.

Расписание матчей сборной Южной Кореи на групповом этапе ЧМ-2026

12 июня, 5.00. Южная Корея — Чехия

19 июня, 4.00. Мексика — Южная Корея

25 июня, 4.00. Южная Африка — Южная Корея

Время начала — московское

Онлайн-трансляции матчей сборных, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В чемпионате примут участие 48 сборных, разделенные на 12 групп по 4 команды в каждой.

Групповой этап пройдет с 11 по 28 июня, плей-офф начнется 28 июня, а финальный матч состоится 19 июля.

Действующими чемпионами мира являются аргентинцы. В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

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Чемпионат мира по футболу
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Чемпионат мира по футболу 2026

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