Финал ЧМ-2026 по футболу: где и когда пройдет

Финал чемпионата мира по футболу 2026 состоится в Ист-Ратерфорде 19 июля

Финальный матч чемпионата мира по футболу-2026 состоится на арене «Металайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Стадион вмещает 82 500 зрителей. На арене в Ист-Ратерфорде проходят матчи НФЛ. Это домашняя арена «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс». Оба клуба владеют стадионом в равной доле.

В 2025 году на «Метлайф Стэдиум» состоялся финал клубного чемпионата мира. В решающем матче «Челси» обыграл «ПСЖ» (3:0). Также это крупнейшая площадка для концертов мировых звезд. Здесь выступали Бейонсе, Тейлор Свифт, Metallica, Эд Ширан, The Weeknd и другие.

Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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