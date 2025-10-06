Буффон — о сборной Италии: «На 90 процентов уверен, что мы выйдем на ЧМ-2026»

Экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон оценил шансы национальной команды пройти отбор на чемпионат мира-2026.

«На 90 процентов уверен, что мы выйдем. В оставшихся играх мы должны продемонстрировать положительные моменты, которые у нас получались в последнее время. Людям и СМИ нужна вера в нас — мы должны продемонстрировать привязанность футболу», — приводит слова Буффона Goal.

После 4 матчей в отборе на чемпионат мира Италия занимает второе место в группе I с 9 очками. Лидирует в группе сборная Норвегии с 15 очками после 5 встреч.