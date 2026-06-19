Полузащитник сборной ЮАР Мокоэна после матча со сборной Чехии: «Я знаю, дедушка гордится мной»

Полузащитник сборной ЮАР Тебохо Мокоэна прокомментировал свой гол в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Чехии (1:1).

Он признался, что перед стартовым свистком был переполнен эмоциями, думая о своем покойном дедушке. Мокоэна сравнял счет на 83-й минуте с пенальти.

«Я знаю, где бы он ни был, он гордится мной. Я просто чувствовал его присутствие в тот момент. Я подумал, если бы он был здесь, он бы гордился мной, потому что я знаю, он верил в меня, когда никто не верил», — цитирует 29-летнего футболиста AP.

Мокоэна играл в своем втором матче на чемпионатах мира. Всего за национальную команду он забил 10 голов и отдал три результативные передачи в 53 встречах.