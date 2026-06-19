Швейцария — Босния: португалец зря назначил пенальти

На 90+6-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Швейцария — Босния (4:1) португальский судья Жоау Пиньейру, не раздумывая, назначил пенальти, решив, что Амар Мемич нарушил правила в своей штрафной площади.

В динамике действительно казалось, что босниец, не сыграв в мяч, в подкате сбил Джибриля Соу. Однако на повторах видно, что швейцарец начал падать самостоятельно, пытаясь заработать 11-метровый, и контакт бутсы Мемича с его левым голеностопом произошел чуть позже и не стал причиной падения футболиста атаковавшей команды.

Получается, что в течение считаных дней на одном турнире в куда более очевидной ситуации в игре Франция — Сенегал (3:1) австралийский судья Алиреза Фагани не наказал сенегальца пенальти, объявив, что Килиан Мбаппе инициировал контакт. А тут Пиньейру усмотрел фол и указал на 11-метровую отметку.