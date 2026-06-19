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Сегодня, 02:15

Канада — Катар: Исмаэль Коне получил серьезную травму в матче ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Исмаэль Коне покидает поле на носилках.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне получил травму в матче чемпионата мира-2026 против Катара.

На 52-й минуте 24-летний канадец столкнулся с катарским защитником Ассимом Модибо и рухнул на газон. На поле сразу же выбежали медики, а также запасные канадской команды, которые окружили пострадавшего и бригаду врачей.

Пока медики оказывались помощь Коне, на поле вспыхнула потасовка. В центре поля устроили словесную перепалку представители обеих сборных.

Главный арбитр встречи Кристиан Гарай сначала показал Модибо желтую карточку, однако впоследствии изменил решение — удалив защитинка. Сборная Катара осталась вдевятером, так как в первом тайме был удален Хомам Ахмед за фол последней надежды.

Коне на носилках покинул поле. Когда его уносили в подтрибунное помещение, он показал болельщикам большой палец.

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