Чемпионат мира-2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе

В октябре проходят матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026. В субботу, 11 октября, в Европе будут сыграны восемь игр цикла.

Расписание матчей европейского отбора ЧМ-2026 в субботу, 11 октября

16.00. Латвия — Андорра

19.00. Венгрия — Армения

19.00. Норвегия — Израиль

21.45. Эстония — Италия

21.45. Болгария — Турция

21.45. Португалия — Ирландия

21.45. Сербия — Албания

21.45. Испания — Грузия

Время начала матчей — московское.

Трансляции матчей отбора ЧМ-2026 в Европе ведет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

Следить за расписанием и турнирным положением, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе отбора ЧМ-2026 и футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.