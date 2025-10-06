Чемпионат мира-2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе
В октябре проходят матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026. В субботу, 11 октября, в Европе будут сыграны восемь игр цикла.
Расписание матчей европейского отбора ЧМ-2026 в субботу, 11 октября
16.00. Латвия — Андорра
19.00. Венгрия — Армения
19.00. Норвегия — Израиль
21.45. Эстония — Италия
21.45. Болгария — Турция
21.45. Португалия — Ирландия
21.45. Сербия — Албания
21.45. Испания — Грузия
Время начала матчей — московское.
Трансляции матчей отбора ЧМ-2026 в Европе ведет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».
Следить за расписанием и турнирным положением, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе отбора ЧМ-2026 и футбольном матч-центре на сайте «СЭ».
Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.