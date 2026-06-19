Канада — Катар: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Сборные Канады и Катара объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026. Игра будет проходить на арене «БиСи Плэйс» в Ванкувере и начнется в 1.00 по московскому времени.

Канада: Максим Крепо, Ричи Ларея, Дерек Корнелиус, Люк Де Фужероль, Алистэйр Джонстон, Али Ахмед, Исмаэль Коне, Стивен Эуштакиу, Тейджон Бьюкенен, Кайл Ларин, Джонатан Дэвид.

Катар: Махмуд Абунада, Хомам Ахмед, Буалем Хухи, Педру Мигель, Аюб Аль-Оуи, Исса Лайе, Ассим Мадибо, Яссем Джабер Абдулсаллам, Акрам Афиф, Юсуф Абдурисак, Эдмилсон Жуниор.

В предыдущем туре группового этапа Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а Катар поделил очки с Швейцарией (1:1).