Барбарез: «Сборная Швейцарии нас серьезно наказала, но такова жизнь»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез прокомментировал поражение от сборной Швейцарии (1:4) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«До перерыва на водопой мы были лучшей командой, мы играли хорошо и оказывали на них давление. Мы всегда говорим о хорошей швейцарской команде с очень хорошими игроками, которые умеют использовать свободные зоны. Они нас серьезно наказали, но такова жизнь. Это было наше первое поражение за десять матчей, но мир на этом не кончается. У нас осталась еще одна игра, и мы попытаемся ее выиграть», — цитирует 54-летнего специалиста сайт Международной федерации футбола.

Сборная Боснии и Герцеговины (одно очко) занимает четвертое место в таблице группы B ЧМ-2026. 24 июня она сыграет с Катаром.