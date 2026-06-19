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Сегодня, 02:09

Барбарез: «Сборная Швейцарии нас серьезно наказала, но такова жизнь»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез прокомментировал поражение от сборной Швейцарии (1:4) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«До перерыва на водопой мы были лучшей командой, мы играли хорошо и оказывали на них давление. Мы всегда говорим о хорошей швейцарской команде с очень хорошими игроками, которые умеют использовать свободные зоны. Они нас серьезно наказали, но такова жизнь. Это было наше первое поражение за десять матчей, но мир на этом не кончается. У нас осталась еще одна игра, и мы попытаемся ее выиграть», — цитирует 54-летнего специалиста сайт Международной федерации футбола.

Сборная Боснии и Герцеговины (одно очко) занимает четвертое место в таблице группы B ЧМ-2026. 24 июня она сыграет с Катаром.

Нападающий сборной Швейцарии Йохан Манзамби сделал дубль в&nbsp;матче с&nbsp;Боснией и&nbsp;Герцеговиной на&nbsp;ЧМ-2026.Замены Якина принесли Швейцарии победу над Боснией. Теперь гранды обратят внимание на 20-летнего Манзамби

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