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Сегодня, 02:49

Аргентинская телеведущая Пенья извинилась перед Месси после сообщения о смерти его отца

Павел Лопатко

Ведущая аргентинского телеканала, которая ложно сообщила о смерти отца нападающего национальной сборной Лионеля Месси, принесла эмоциональные извинения и покинула свою должность.

В программе El Show del Verano на телеканале Luzu TV Пенья сказала зрителям: «Я не хочу сообщать плохие новости, но отец Месси только что умер. Прямо посреди чемпионата мира ему придется уехать».

18 июня Пенья опубликовала заявление, в котором извинилась за ошибку и сказала, что ей стыдно за случившееся.

«Я приношу извинения семье Месси за ужасный момент, через который они, как я понимаю, проходят. Мне глубоко стыдно, что я стала проводником этой боли.

Я должна пояснить, что эта ложная информация была предоставлена мне во время прямого эфира, и она была проверена производственной группой шоу, и я доверилась ей.

Даже так, я беру на себя ответственность за свою часть ошибки, и поэтому я решила отойти в сторону и прекратить свою работу в Luzu. Я еще раз приношу извинения от всего сердца; я ошиблась», — цитирует Пенью Daily Mail.

Лионель Месси.Семья Месси выступила с заявлением: отец футболиста испытывает проблемы со здоровьем

В Luzu TV добавили, что из-за инцидента уволят нескольких сотрудников, которые работали над выпуском шоу.

«Я была в прямом эфире. У меня нет ни телефона, ни компьютера, я понятия не имела, что происходит. Производственная группа сказала мне: «Это происходит». Я повторила это, и в тот момент мне сказали: «Ой, подожди, подожди, это не проверено». Меня трясет. Мне очень стыдно, это первый раз, когда со мной случилось нечто подобное», — добавила Пенья в интервью America TV.

Ранее семья Месси выступила с заявлением по поводу состояния отца футболиста, Хорхе Месси.

17 июня появилась информация о том, что слезы Месси после первого гола в матче ЧМ-2026 против Алжира (3:0) могли быть связаны с тем, что 67-летний отец игрока испытывает проблемы со здоровьем. При этом информация о характере заболевания Месси-старшего не уточнялась.

Хорхе Месси на протяжении карьеры Лионеля Месси выступал в роли главного представителя и агента сына.

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