Манзамби признали лучшим игроком матча Швейцария — Босния и Герцеговина

Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби был признан лучшим игроком матча второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Боснии и Герцеговины (4:1).

20-летний футболист вышел на замену на 72-й минуте и забил два гола — на 74-й минуте и 90-й минуте. Также на его счету результативная передача.

Манзамби в 14 матчах за сборную во всех турнирах забил пять голов и отдал две результативные передачи.