Канада — Катар: катарцы остались в меньшинстве в матче ЧМ-2026

Сборная Катара осталась в меньшинстве в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Канады.

На 32-й минуте при счете 2:0 в пользу канадцев защитника катарской команды Хомам Ахмед сфолил на нападающем канадцев, выбегавшем один на один с вратарем, за что получил красную карточку. Изначально арбитр назначил одиннадцатиметровый, но ВАР отменил пенальти, так как нарушение было до штрафной площади, поэтому нарушавший игрок был удален с поля.

В предыдущем туре группового турнира Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а Катар поделил очки с Швейцарией (1:1).