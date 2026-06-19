Защитнику сборной Австрии Пошу сломали челюсть в игре со сборной Иордании

Защитник сборной Австрии Штефан Пош получил перелом челюсти в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Иордании (3:1), сообщает Krone.

При этом 29-летнему игроку не потребовалась операция.

Пош получил перелом челюсти в результате столкновения с иорданским футболистом Абдуллой Аль-Фахури. Травма была подтверждена после компьютерной томографии.

Для игрока будет изготовлена специальная маска, которая должна способствовать дальнейшему заживлению травмы. Его участие в матче со сборной Аргентины 22 июня теперь под вопросом.

Пош впервые сыграл в матче чемпионатов мира. Всего за сборную у него пять голов и четыре результативные передачи в 53 матчах.