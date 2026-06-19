Болельщики с флагом России сфотографировались с Инфантино на матче ЧМ-2026 Канада — Катар
Российские болельщики с флагом страны на матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Канады и Катара сфотографировались с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Игра проходит в Ванкувере на стадионе «БЦ Плейс».
Глава организации с улыбкой поприветствовал фанатов и показал большой палец, когда делали снимок.
УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от соревнований под своей эгидой на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Турнир проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в ЧМ принимают участие 48 сборных.
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