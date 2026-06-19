Манзамби стал самым молодым автором дубля в истории сборной Швейцарии в матчах чемпионата мира

Сборная Швейцарии победила сборную Боснии и Герцеговины (4:1) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Два гола забил полузащитник швейцарской команды Йохан Манзамби.

Как сообщает сайт Международной федерации футбола, в 20 лет и 247 дней Манзамби стал самым молодым игроком в истории сборной Швейцарии, забившим два или более голов в одном матче чемпионата мира. Он также стал первым футболистом сборной Швейцарии, который забил несколько голов на чемпионате мира, выйдя на замену.

Манзамби был признан лучшим игроком матча.