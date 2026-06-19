Шмейхель: «Мартинес — один из самых разочаровывающих тренеров этого чемпионата мира»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель раскритиковал главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса за ничью с ДР Конго (1:1) в первом туре чемпионата мира-2026.

«Роберто Мартинес, пожалуй, один из самых разочаровывающих тренеров этого чемпионата мира. Он растратил золотое поколение Бельгии, и теперь, похоже, то же самое происходит с Португалией. Как можно оставлять таких игроков, как Жоау Феликс и Рафаэл Леау, на скамейке запасных, придерживаясь системы, которая явно не работает? У Португалии слишком много талантливых игроков в атаке, чтобы быть настолько предсказуемой и осторожной.

Тактика сборной Португалии слишком консервативна. Нападению не хватает креативности, полузащита часто выглядит разрозненной, а замены обычно происходят слишком поздно, чтобы изменить ход игры. У Португалии один из сильнейших составов на турнире, но они играют далеко не на свой потенциал. Если ситуация быстро не изменится, Португалия может упустить еще одну прекрасную возможность выиграть чемпионат мира», — приводит A Bola слова Шмейхеля.

Во 2-м туре ЧМ-2026 португальцы 23 июня сыграют с Узбекистаном, а конголезцы 24 июня встретятся с Колумбией.