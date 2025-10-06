Футбол
Чемпионат мира-2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе 12 октября

Восемь матчей европейского отбора ЧМ-2026 пройдут 12 октября
Александр Иткин
редактор интернет отдела

В октябре проходят матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026. В воскресенье, 12 октября, будут сыграны восемь игр цикла.

Расписание матчей европейского отбора ЧМ-2026 в воскресенье, 12 октября

16.00. Сан-Марино — Кипр

19.00. Нидерланды — Финляндия

19.00. Шотландия — Белоруссия

19.00. Фарерские острова — Чехия

21.45. Литва — Польша

21.45. Хорватия — Гибралтар

21.45. Дания — Греция

21.45. Румыния — Австрия

Время начала матчей — московское.

Трансляции матчей отбора ЧМ-2026 в Европе ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Следить за расписанием и турнирным положением, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе отбора ЧМ-2026 и футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.

