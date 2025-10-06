Чемпионат мира-2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе 12 октября
В октябре проходят матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026. В воскресенье, 12 октября, будут сыграны восемь игр цикла.
Расписание матчей европейского отбора ЧМ-2026 в воскресенье, 12 октября
16.00. Сан-Марино — Кипр
19.00. Нидерланды — Финляндия
19.00. Шотландия — Белоруссия
19.00. Фарерские острова — Чехия
21.45. Литва — Польша
21.45. Хорватия — Гибралтар
21.45. Дания — Греция
21.45. Румыния — Австрия
Время начала матчей — московское.
Трансляции матчей отбора ЧМ-2026 в Европе ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».
Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.